Pink Bari, le maglie sono un inno alla Puglia: biancorosse pronte per la Serie A

Le Pink Bari porteranno il nome della Puglia in giro per i campi della Serie A di calcio femminile di tutta italia. Le ragazze allenate da Mimmo Caricola, unica squadra del Sud in A, giocheranno per il terzo anno consecutivo nella massima serie e lo faranno indossando maglie sponsorizzate dall’agenzia di promozione turistica della Puglia e identiche a quelle della SSC Bari.

Un messaggio che va oltre il calcio, attestato dall’hashtag che il gruppo del presidente Alessandra Signorile riporterà sulle divise, presentate ieri nella sala della Presidenza della Regione: #WeAreInPuglia. Un motto cucito addosso, con cui sfidare realtà importanti come Juventus, Inter, Milan e Fiorentina.