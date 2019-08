Il Bari di Cornacchini ritorna torna al Partenio-Lombardi di Avellino

Da Avellino ad Avellino. Laddove il Bari aveva vissuto l’ultima trasferta della scorsa stagione perdendo per 1-0 nel match che estromise la squadra di Cornacchini dalla fase finale della Poule Scudettto, riparte l’annata dei biancorossi fuori casa. Domenica 18 agosto, con fischio d’inizio alle 17.30, Di Cesare e compagni torneranno a tre mesi si distanza dall’ultima volta al Partenio-Lombardi per la seconda giornata della fase a gironi di coppa Italia Lega Pro.

Imperativo, non perdere per garantirsi una fetta di qualificazione al turno successivo dopo la vittoria all’esordio al San Nicola contro la Paganese per 3-2. Assoluto protagonista nella prima uscita ufficiale di stagione è stato Mirco Antenucci, autore di una doppietta. Il numero 7 sarà ancora al centro dell’attacco, in un undici che Cornacchini potrebbe disporre con il 4-2-3-1, format già visto contro la Paganese. D’Ursi chiede spazio nel trio di fantasisti, dove restano in vantaggio Kupisz, Neglia e Terrani. In caso di passaggio a un più prudente 4/3-3, fiducia a Folorunsho in mezzo al campo con Hamlili e Scavone. L’ex Virtus Francavilla resta però in gioco anche per un posto nella mediana a 2. In difesa invece davanti a Frattali ci saranno due ballottaggi per completare il reparto con Di Cesare e Costa. Corsinelli, scontrato il turno di squalifica, contende un posto a Berra a destra mentre Sabbione e Perrotta si giocano una maglia al centro.

800 i biglietti disponibili nel settore Ospiti. Saranno acquistabili per i soli residenti in provincia di Bari in possesso di Fan Card SSC Bari al prezzo di €10 + prevendita.

Il Bari resta intanto attivo sul mercato. La Salernitana ha proposto il centrocampista classe 1993 Daniele Altobelli, nella scorsa stagione alla Ternana (25 presenze con le fere) ai biancorossi, trovando porte socchiuse. Al Bari il calciatore non dispiace affatto, ma potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Francesco Bolzoni. Il numero 14 della rosa di Cornacchini è sempre seguito dal Palermo, che ha però rinforzato il centrocampo con Martinelli e Malaury, e ha estimatori in serie C. L’eventuale addio di Bolzoni, che sembra però determinato a giocarsi le sue carte in Puglia, avvierebbe la trattativa per portare in biancorosso (a titolo definitivo) Altobelli.