Ubriaco si sdraia per terra in autobus e non lo fa partire: denunciato gambiano

I carabinieri di Bari hanno denunciato un 19enne gambiano, D.M.L., già noto alle forze dell’ordine, per interruzione di pubblico servizio. Il ragazzo infatti, in evidente stato di ubriachezza, ha cominciato prima a molestare i passanti, poi si è sdraiato in un autobus occupando il corridoio d’accesso, impedendone l’operatività. Il giovane è stato accompagnato subito in caserma.