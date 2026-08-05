Tanta paura ieri sera, quattro agosto, a Noicattaro, in provincia di Bari, dove una bambina di appena sei anni è stata aggredita e ferita alla testa, al collo e ad un braccio da un cane randagio. La piccola, secondo quando ricostruito, era insieme ad altri quattro bambini, che stavano rientrando a casa insieme ai genitori, quando l’animale l’ha azzannata. Il cane randagio avrebbe tentato di aggredire anche altri due bimbi, senza però causare ferite. Necessario l’intervento dei sanitari che hanno soccorso la bimba e l’hanno subito trasportata al Policlinico del capoluogo pugliese, dove è ricoverata in osservazione nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono stabili. A causa dell’aggressione ha riportato ferite lacero-contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Nella mattinata di oggi le ferite sono state trattate dagli specialisti della chirurgia plastica. La bambina resta sotto osservazione e viene costantemente monitorata dall’equipe sanitaria. Le ferite passeranno, la paura resterà vivida nella sua mente per molto tempo.