L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha reso noto che è stata completata questa mattina la realizzazione della segnaletica orizzontale definitiva per la nuova stazione taxi su corso Vittorio Emanuele, a Bari, davanti al Teatro Piccinni. La nuova postazione è composta da sei stalli riservati ai taxi e sostituisce quella precedentemente collocata in piazza Massari, rimossa nell’ambito della riorganizzazione della viabilità e della rideterminazione delle corsie prevista per il sistema BRT.

La nuova collocazione è stata individuata d’intesa con le rappresentanze dei tassisti, privilegiando un’area centrale, facilmente riconoscibile e di particolare visibilità, in prossimità di luoghi simbolici della città quali il Teatro Piccinni e il Palazzo di Città, con l’obiettivo di garantire un servizio più funzionale e facilmente accessibile sia ai cittadini sia ai visitatori.

Nei prossimi giorni, una volta installata la segnaletica verticale relativa alla nuova area taxi, si proseguirà con gli interventi di sistemazione degli stalli previsti lungo l’asse di corso Vittorio Emanuele: l’attivazione del BRT, infatti, non comporterà l’eliminazione di tutti i posti auto presenti sul corso, poiché resteranno disponibili gli stalli di sosta nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Quintino Sella.

«La nuova stazione taxi è la risposta a un impegno preso con i tassisti e rappresenta uno degli interventi previsti nell’ambito del complessivo ridisegno degli spazi lungo corso Vittorio Emanuele, finalizzato a coniugare le esigenze della mobilità pubblica con quelle dei servizi a disposizione della cittadinanza», ha commentato l’assessore Domenico Scaramuzzi.