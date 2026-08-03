Fine settimana di assalti nel Barese. Tre in tre giorni, un ritmo insostenibile. Dopo la BdM di Ceglie del Campo assaltata all’alba di sabato scorso e l’attacco alla Monte Paschi di Siena di Modugno nella notte di domenica 2 agosto, è stato fatto esplodere anche il postamat di Binetto. Quest’ultimo episodio è avvenuto alle 3 di oggi, con l’utilizzo della classica “marmotta”. Danni alla posta e anche all’abitazione posta al piano superiore dell’edificio.

Mentre non è ancora chiaro il quantitativo del colpo, i malviventi si sono dati alla fuga. Sull’accaduto e su quanto avvenuto anche nei giorni precedenti stanno indagando le forze dell’ordine che possono contare sulle immagini di videosorveglianza. Ma l’allarme, con tre colpi in tre giorni, è ormai evidente.