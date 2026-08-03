Piccoli concerti, musicoterapia, make-up, lettura emotiva, cura e benessere attraverso incontri pratici di trucco correttivo e cura della pelle, specifici per contrastare gli effetti collaterali delle terapie, e supporto emotivo, con percorsi di psicoterapia di gruppo e sostegno psicologico per affrontare il cambiamento dell’immagine corporea, accompagneranno pazienti e caregiver per tutto il mese di agosto, quando generalmente tutti pensano alle vacanze.Ha preso il via questa mattina, tra profonda emozione, commozione e un lungo applauso del pubblico, il programma “Agosto al De Bellis”, l’iniziativa promossa dall’IRCCS “Saverio De Bellis” per offrire, durante tutto il mese, occasioni di accoglienza, ascolto e condivisione rivolte ai pazienti, ai loro familiari, agli utenti e agli operatori sanitari. Ad aprire il calendario è stata la coinvolgente performance di Mario Rosini nella hall dell’Ospedale, capace di creare un’atmosfera di intensa partecipazione e di regalare ai presenti un momento di autentico sollievo e condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il percorso di umanizzazione delle cure, affiancando all’assistenza sanitaria attività capaci di valorizzare la dimensione relazionale, culturale e sociale della permanenza in ospedale, in un periodo dell’anno che può risultare particolarmente delicato per chi affronta un ricovero o un percorso terapeutico.

Studenti del Conservatorio, medici, infermieri, musicisti e attori proveranno ogni giorno, nei reparti e nella hall della sala d’attesa, a regalare un po’ di sollievo oltre la cura. Il programma, a costo zero per l’Ente e per la Sanità Pubblica, è stato promosso dalla Direzione Generale dell’Istituto attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, realtà del territorio, operatori del mondo culturale, benefattori e donatori che hanno condiviso un percorso orientato alla solidarietà e alla centralità della persona.

“Consideriamo la persona nella sua interezza, prestando attenzione non solo agli aspetti clinici, ma anche a quelli emotivi, affettivi e relazionali. L’umanizzazione delle cure è un impegno concreto che intendiamo rafforzare attraverso una rete di collaborazione con il territorio, capace di offrire vicinanza e occasioni di partecipazione anche durante il mese di agosto. Un mese in cui tutti pensano alle vacanze, noi proveremo a dare un po’ di sollievo a chi ha bisogno di cure, con una carezza e con una cura che arriva al cuore, grazie alle straordinarie donne e agli straordinari uomini del De Bellis che, anche ad agosto, continueranno a prendersi cura di chi soffre”, ha commentato il direttore generale dell’IRCCS “Saverio De Bellis”, Michelangelo Armenise.

Il calendario delle iniziative accompagnerà l’intero mese con appuntamenti dedicati alla musica, alla lettura, al benessere, alla socialità e al volontariato, coinvolgendo pazienti, caregiver e operatori sanitari.