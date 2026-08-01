Con una lettera inviata entro la scadenza del 31 luglio, il sindaco di Bari Vito Leccese ha formalizzato alla FIGC la disponibilità del Comune a proseguire il percorso di candidatura della città e dello stadio San Nicola per ospitare UEFA Euro 2032, confermando la volontà dell’amministrazione di fare la propria parte nel rispetto delle tempistiche fissate dalla Federazione.

Nella nota il sindaco ripercorre il lavoro svolto dal Comune negli ultimi anni nell’ambito della candidatura, ricordando l’adesione al percorso promosso dalla FIGC sin dal 2022, la predisposizione del dossier tecnico trasmesso alla UEFA, la partecipazione dei tecnici comunali ai tavoli di lavoro e gli approfondimenti condotti sugli interventi necessari per adeguare l’impianto ai requisiti previsti.

La lettera evidenzia inoltre come, anche in considerazione del vincolo autoriale che insiste sullo stadio San Nicola, l’amministrazione abbia già contezza degli interventi richiesti. Dalle stime emerge che l’adeguamento comporterebbe una profonda e sostanziale modifica dell’attuale struttura dello stadio, mentre, secondo le valutazioni effettuate dai tecnici comunali, per l’avvio dei lavori sarebbero necessari circa 600 giorni naturali e consecutivi, oltre alla fase di progettazione. Per questo motivo, il sindaco richiama nella lettera la necessità di individuare un percorso sostenibile sotto il profilo economico.

«Alla luce del considerevole impegno economico richiesto dall’operazione – scrive Leccese – l’Amministrazione comunale ha più volte rappresentato ai diversi interlocutori l’esigenza di un congruo sostegno finanziario o, in alternativa, l’individuazione di una forma di partenariato pubblico-privato. In tale scenario, e senza uno specifico finanziamento dell’opera, risulterebbe impossibile finanziare con risorse comunali questo intervento».

Pur ribadendo la volontà di Bari di proseguire nel percorso di candidatura, il sindaco conferma infine la piena disponibilità del Comune a collaborare con la FIGC e con il comitato organizzatore in tutte le successive fasi del progetto, auspicando che possano essere individuati gli strumenti finanziari e amministrativi necessari per consentire alla città di ospitare una manifestazione di così grande rilievo internazionale.