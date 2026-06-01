«Ci sono già oggi tutte le condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo del terreno di gioco e degli spogliatoi dello stadio comunale per l’attività preparatoria in vista della stagione sportiva 2026/2027». A dichiararlo è il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ricorda di aver fornito tale rassicurazione ad alcuni rappresentanti dell’U.S. Bitonto Calcio incontrati di persona nei giorni scorsi.

«In questi giorni – spiega il Sindaco, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo al “Città degli Ulivi” – la struttura comunale ha affidato a una ditta esterna l’incarico per la numerazione dei posti a sedere di tutte le gradinate, come da prescrizione dei vigili del fuoco; l’intervento sarà completato nei primi giorni di giugno, permettendo il deposito della Scia antincendio e la convocazione della Commissione di vigilanza. Si confida – aggiunge Ricci – nel completamento di tutto l’iter amministrativo entro la fine del mese di giugno. Per questo possiamo affermare che ci sono tutte le condizioni per la totale fruizione dello stadio comunale nella stagione sportiva 2026/2027”.