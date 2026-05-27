I dieci direttori generali delle Asl, a partire dai sette nuovi che si insedieranno a partire dal 15 giugno, tutti seduti intorno a un tavolo insieme al governatore Antonio Decaro e all’assessore Donato Pentassuglia. Il presidente della Regione li ha convocati proprio mentre sotto la sede del lungomare di Bari cominciava la manifestazione di protesta del centrodestra contro l’aumento dell’Irpef. Una riunione conoscitiva di circa un’ora per fissare alcuni punti fissi: priorità ed emergenze da risolere.
Decaro ha poi annunciato che a breve il ministro della Salute firmerà l’intesa sulla nomina dei nuovi direttori degli Irccs, Michelangelo Armenise (Castellana) e Tommaso Stallone (Bari).