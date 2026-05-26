Sono 48 i sindaci già eletti al primo turno in Puglia dopo la tornata di elezioni amministrative. Sei, invece, le città oltre i 15mila abitanti, che dovranno attendere il turno di ballottaggio per veder eletti i nuovi primi cittadini. Detto del Foggiano e della BAT, in Provincia di Bari continuità a Conversano dove Giuseppe Lovascio trova la conferma con quasi il 54% delle preferenze. Si chiude al primo turno anche la partita a Modugno dove Beppe Montebruno, già vicesindaco nella passata consiliatura, supera la concorrenza con il 57%.

Nel Brindisino partita chiusa anche a Ceglie Messapica dove l’amministrazione uscente di centrodestra viene riconfermata con Angelo Palmisano ed il 67% di preferenze. Proprio a Ceglie c’era la partita aperta anche per l’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, candidatosi nella sua città natale alla carica di consigliere comunale nel Movimento 5 Stelle ma fermato dalle poche preferenze ricevute. Vittoria plebiscitaria del centrosinistra, invece, a Mesagne, con Francesco Rogoli all’86%. Ballottaggio per San Vito dei Normanni tra Giacomo Viva, guida della coalizione di centrodestra e Marco Ruggiero, leader del campo largo.

In provincia di Lecce 21 i comuni al voto con il dato di affluenza più alto in Puglia. Le sfide più attese a Gallipoli e Maglie dove sono stati rinconfermati i sindaci uscenti: Flavio Fasano a Gallipoli ed Ernesto Toma a Maglie. Ci sarà ballottaggio a Tricase e Casarano, dove il sindaco uscente Ottavio De Nuzzo, di centrodestra, sfiderà il candidato del centrosinistra Marco Nuzzo.