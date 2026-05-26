«Il centrosinistra in Puglia supera il centrodestra imponendosi in ben 27 comuni, fra i quali il più grande, Andria, nella provincia BAT. Ma ancora più incisivo è il risultato del Partito Democratico, che è primo in tutti i comuni superiori ai 15mila abitanti, tranne uno». Lo dichiara il Segretario del Partito Democratico Domenico De Santis.

«Il PD e il suo risultato testimoniano da una parte il ruolo propulsore del partito e dall’altra evidenziano l’importanza e la necessità di riportare la politica nei partiti. Abbiamo eletto tanti giovani e molte donne continuando la fase di rinnovamento e di rigenerazione della nostra classe dirigente. La proposta politica delle forze progressiste, da AVS a M5S, da Azione e Italia Viva assieme alle forze civiche regionali ci ha consentito questa importante vittoria elettorale e premia il buon governo.

Questa affermazione in Puglia è però anche la prova, ancora una volta, che dove e quando ci si presenta uniti si vince ed è così che bisogna arrivare al turno di ballottaggio fra 15 giorni, dove pure ci sono ballottaggi importanti da svolgere».