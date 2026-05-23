Sarà visitabile fino al 21 giugno, a Bitonto, la mostra “Francesco Speranza – Disegni inediti (1921 – 1924)”. Inaugurata nella Biblioteca comunale “Eustachio Rogadeo”, espone 34 disegni mai mostrati al pubblico realizzati in un periodo in cui l’artista, non ancora affermatosi, forgiava la sua arte all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Patrocinata dal Comune di Bitonto e organizzata dal Centro Ricerche di Storia e Arte, la mostra offre l’opportunità straordinaria di ripercorrere una fase finora poco esplorata, ma cruciale, nella crescita di uno dei più importanti artisti del Novecento. Un patrimonio artistico importante donato dal socio Lorenzo Maffei al Centro Ricerche, che ha voluto fortemente condividerlo con la comunità, per rendere omaggio al grande lascito di un artista che rappresenta un orgoglio per Bitonto, per la Puglia e per tutta l’Italia. L’inaugurazione della mostra è stata anche l’occasione per l’apertura delle antiche scuderie di Palazzo Rogadeo, da poco restaurate. L’8 giugno, alle 18,30, il critico d’arte Emanuele Cazzolla e lo storico Stefano Millillo accompagneranno il pubblico alla scoperta dei primi disegni di Speranza e del legame tra l’artista e il Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto. Il 20 giugno, stesso orario, Nicola Pice, presidente della Fondazione De Palo Ungaro, e il giornalista e critico d’arte Francesco Paolo Del Re proporranno una riflessione dal titolo “L’altro Speranza”.