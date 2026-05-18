A Bari e Foggia già numerose sanzioni mentre nella BAT al via da oggi controlli mirati. Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di cosiddetto “targhino” identificativo per i monopattini elettrici c’è una prima stretta anche in Puglia. Nel capoluogo, in particolare, nella sola giornata di domenica la Polizia Locale, secondo un primo bilancio provvisorio, ha controllato decine di monopattini con 10 sanzioni per mancanza del contrassegno ma anche 4 multe per conducenti sorpresi senza casco protettivo. Situazione simile a Foggia dove nel weekend sono state 12 le sanzioni registrate ai danni di due minorenni e dieci maggiorenni per la non esposizione della targa.

Nella BAT da oggi si parte con una serie di servizi mirati da parte delle Polizie Locali. In particolare ad Andria i vigili urbani assieme a Motorizzazione e Polizia di Stato proseguono con la loro attenzione verso i monopattini ma anche le bici elettriche. Da inizio anno sono state già 335 le sanzioni contestate con 18 fermi e 15 sequestri. Controlli implementati ancor di più dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Sulla stessa scia si sta muovendo la Polizia Locale a Barletta dove da domani inizieranno servizi mirati di questo tipo che proseguiranno per tutta la settimana ed oltre. A Trani si è scelto di iniziare con una campagna di sensibilizzazione per poi dalla settimana prossima mettere in campo una stretta decisa con i controlli. Anche a Bisceglie nessuna multa ed una azione di sensibilizzazione prima della stretta sui controlli.

Dopo l’entrata in vigore del “targhino” dal 16 maggio, dal 16 luglio entrerà in vigore anche l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Per l’assenza del contrassegno le multe vanno da 100 a 400 euro ed il mezzo non può essere utilizzato sino a che non sarà applicato. Una stretta contenuta nel nuovo codice della strada.