Grida e canti a squarciagola. La malamovida colpisce ancora nel quartiere Umbertino di Bari, che i residenti chiamano ormai il far west. Complice anche la festa di San Nicola, le segnalazioni sono partite dall’1 di notte del 10 maggio fino alle 4. Una situazione che ormai è senza controllo, denuncia il Comitato Salvaguardia Zona Umbertina, in assenza di provvedimenti ad hoc da parte delle istituzioni. Tantissime persone, non solo giovanissimi ma anche adulti, hanno occupato ormai famoso angolo di via Abbrescia, largo Adua e via Cognetti, dove, spiegano in un post sui social i residenti, alcune attività continuano imperterrite ed in violazione della legge n.125/2001, a somministrare all’ esterno sul suolo pubblico alcolici dopo le ore 24,00. Chi abita in quel quartiere si dice ormai esasperato da una situazione che dura ormai da tempo e che sembra non avere soluzioni. Il Comitato Zona Umbertina ipotizza possa trattarsi, dopo i precedenti analoghi, quasi di provocazione lanciata non solo ai residenti ma anche alle autorità e alle attività che invece tentano di apportare uno sviluppo qualitativo al territorio. La paura è che questa situazione possa degenerare e i residenti, stanchi che i diritti costituzionalmente garantiti vengano impunemente violati, chiedono l’intervento urgente delle istituzioni e un ulteriore incontro con il sindaco di Bari, Vito Leccese.