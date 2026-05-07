La battaglia di Bitonto arriva a Roma con un corteo che ha attraversato piazza Navona.

Un’insolita location per il corteo storico di Bitonto che, in occasione dei suoi quaranta anni, è approdato nella capitale, dove è stata annunciata la data dell’edizione 2026, presentata nella sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro. Si terrà domenica 31 maggio la tradizionale rievocazione dedicata alla celebre Battaglia del 25 maggio 1734, combattuta tra l’esercito spagnolo, comandato dal generale duca di Montemar, e quello austriaco, guidato dal principe di Belmonte.

L’incontro, promosso dalla senatrice Anna Maria Fallucchi, ha rappresentato un momento di valorizzazione del lungo percorso dell’associazione culturale “Accademia della Battaglia”, impegnata da oltre trent’anni nella tutela e nella promozione della memoria storica cittadina e di uno degli episodi più significativi del XVIII secolo italiano ed europeo. La battaglia di Bitonto, infatti, si colloca nel contesto della guerra di successione polacca e della conquista borbonica delle Due Sicilie, concludendosi con la disfatta dell’esercito austriaco e la vittoria totale degli spagnoli che portò definitivamente il Regno di Napoli sotto il dominio di Carlo di Borbone.