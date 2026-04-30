La Polizia di Stato, nell’ultima settimana, ha condotto a Bari un articolato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso delle attività, svolte dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono state identificate 1080 persone, di cui 102 con precedenti di polizia, 64 stranieri. Controllati, inoltre, 372 veicoli, elevate 16 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e ritirate 3 patenti di guida.

L’attività ha inoltre portato all’esecuzione di alcune perquisizioni personali e locali, il deferimento in stato di libertà di 6 persone. Nello specifico: 2 per detenzione di sostanze stupefacenti, 2 per furto, 1 per favoreggiamento e 1 per possesso ingiustificato di un coltello. Inoltre personale della Squadra Mobile e della Polizia Ferroviaria ha denunciato una persona per rapina pluriaggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Effettuati altresì 5 arresti: Quartiere Sant’Anna, un uomo è stato trovato in possesso di ingente quantitativo di hashish, cocaina, e marijuana oltre a diverse centinaia di euro e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Quartiere Libertà, un giovane è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina.

Zona Japigia, all’interno di un parco, i poliziotti hanno sorpreso una donna intenta a spacciare, rinvenendo numerosi involucri contenenti hashish.

Zona policlinico, i poliziotti della volante hanno sottoposto a controllo un uomo alla guida di un’auto a noleggio, la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire numerose dosi di cocaina, sequestrata a carico del predetto.

Infine un altro soggetto è stato arrestato poiché all’interno della sua auto sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish per un peso rilevante.

Le attività di prevenzione e controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e agli episodi di violenza urbana.