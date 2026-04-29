Si svolgerà dall’1 al 3 maggio, presso il Parco 2 Giugno, la settima edizione del Primo Maggio Barese, organizzato da Soul Club con il patrocinio gratuito del Comune di Bari e inserito anche quest’anno nel programma dei Grandi Eventi della Regione Puglia.

Tre giornate che trasformano il parco in uno spazio aperto alla città, attraversato da linguaggi diversi: musica, sport, attività culturali e momenti dedicati alle famiglie. Quattro le aree musicali principali: il grande main stage sul pratone (aperto 1 maggio), lo stage di musica elettronica (aperto 1 maggio), il basket stage (1, 2 e 3 maggio), e il food stage (aperto 2 e 3 maggio).

“Siamo felici di presentare il Primo Maggio barese, un appuntamento che rafforza ulteriormente il dialogo tra la città di Bari e il resto d’Europa – ha dichiarato l’assessora alle Culture Paola Romano -. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, insieme a Regione Puglia, perché rappresenta esattamente il modello che vogliamo promuovere: uno spazio pubblico vissuto, attraversato dalla buona musica, dalle associazioni e dalla possibilità per le persone di stare insieme, condividere e divertirsi”.

“La settima edizione del Primo Maggio barese è la più completa di sempre dal punto di vista della line up – ha dichiarato il direttore artistico Alessio Artuso -. Accanto alla presenza degli artisti emergenti, con la finale del Festival Pass, abbiamo costruito una lineup che valorizza soprattutto i talenti locali, affiancati da alcuni nomi di rilievo della scena nazionale: dall’urban con Wayne, membro della Dark Polo Gang, fino all’elettronica con Gianmarco Coccoluto”.

Il programma artistico

La direzione artistica del Primo Maggio Barese 2026 si muove con l’obiettivo di restituire una fotografia autentica della scena musicale contemporanea, mettendo insieme linguaggi, percorsi e identità differenti all’interno di un unico racconto.

Il main stage vedrà la conduzione di Alessandro Antonacci e Miss Pia e ospiterà, tra i momenti centrali, la finale del Festival Pass, contest per artisti emergenti nato da un network internazionale che coinvolge festival come Sziget Festival di Budapest e lo stesso Primo Maggio Barese. Sono circa 700 le candidature arrivate da tutta Italia, da cui sono stati selezionati sei finalisti che si esibiranno sul palco barese, con premiazione e seconda esibizione dei vincitori.

Oltre agli emergenti, sul main stage ci saranno anche dei nomi di rilievo come Maninni, artista barese che ha pubblicato il nuovo progetto discografico “1997”, ispirato al brit pop in chiave contemporanea; la band Les Votives con il loro rock raffiato; Sgamo, dj barese di grande profilo internazionale; la band dei giovanissimi Swing 31 e l’immancabile momento di social dance organizzata da HOPS Bari.

Il basket stage è il cuore urban della giornata del Primo Maggio, uno spazio fortemente radicato nel territorio che darà voce alla scena barese e pugliese. Accanto al ritorno sulle scene di Wayne Santana, membro della Dark Polo Gang, che presenterà in esclusiva alcune tracce del suo nuovo album, si alterneranno artisti espressione diretta del panorama locale. Lo stage elettronico darà spazio solo ad artisti ed artiste locali, tra emergenti e figure consolidate tra cui Marco Ninni, Claudio de Tullio, Daraio Enrica Di Donna, Aura, Yas Reven.

Le giornate del 2 e 3 maggio vedranno una programmazione specifica con due stage attivi: il basket stage e lo street food stage.

Sabato 2 maggio, alle 16 dj set di Soul Club all’interno del Parco e a seguire dalle ore 19, lo street food stage ospiterà Disco Risotto con show cooking e dj set, mentre il basket stage proporrà dal pomeriggio una selezione di artisti live e dj set della scena locale.

Domenica 3 maggio la direzione artistica del Basket Stage sarà affidata al collettivo barese Camera Meno 3. A chiudere la tre giorni sarà GNMR, Gianmaria Coccoluto, ospite di alto profilo inserito nella programmazione del Primo Maggio.

Tutte le attività

Come sempre, il Primo Maggio Barese si conferma un’occasione di incontro e scoperta per la comunità cittadina, articolata su più livelli e capace di intrecciare intrattenimento, impegno sociale e divulgazione. Anche per questa edizione è confermata la presenza di esperti e associazioni attive sul territorio, che animeranno il parco con attività pensate per tutte le età.

Nell’area bimbi, tra giostre gonfiabili e spettacoli del Teatrino delle Marionette, si alterneranno laboratori, momenti ludici e iniziative educative per tutto il weekend. Accanto a queste attività, il dott. Antonio Di Mauro, pediatra e divulgatore scientifico, offrirà consulenze sui determinanti di salute in età pediatrica e sulla prevenzione. Un ruolo centrale sarà svolto dalle associazioni impegnate nel sostegno alle famiglie e ai più fragili: La Culla di Spago ODV con il mago Yuri, AGEBEO e Amici di Vincenzo ODV, da sempre al fianco dei piccoli pazienti oncologici, insieme a Stelle Rare APS e alla rete A.Ma.Re., che operano nel supporto a bambini affetti da malattie genetiche rare e condizioni mediche complesse, proporranno attività ludico-ricreative e iniziative di raccolta fondi. L’associazione In.Con.Tra, attiva nel contrasto alla povertà, promuoverà una raccolta di beni di prima necessità e coordinerà attività dedicate alle famiglie.

Lo sport sarà protagonista per tutta la durata dell’evento, non solo come attività ma come strumento di inclusione e crescita. L’A.S.D. Tigri Rugby Bari, anche nella sua sezione femminile, porterà una testimonianza concreta del valore educativo e sociale della pratica sportiva, partecipando anche a un talk dedicato ai temi della lotta alla violenza insieme ad altre realtà del territorio. Accanto a questa presenza, il programma prevede attività gratuite aperte a tutti: il torneo di basket con ASD Pink Sport Time Bari, sessioni di rugby per adulti e bambini con l’A.S.D. Tigri Rugby Bari e momenti dedicati al benessere psicofisico con lezioni di yoga guidate da Margi Abbinante e di pilates con Tiziana Nardulli di Pilates+ , pensate per offrire uno spazio di ascolto del corpo, equilibrio e consapevolezza.

Accanto a queste realtà, spazio anche alle associazioni impegnate nella difesa dei diritti civili e nella prevenzione della violenza: Fermiconlemani APS ETS, con il progetto Cassetta Help 2.0, e Gens Nova ODV insieme ad AIOS Protezione Civile, che proporranno dimostrazioni di primo soccorso e parteciperanno, insieme all’A.S.D. Tigri Rugby Bari, a un talk dedicato al contrasto della violenza.

La prevenzione sanitaria sarà al centro anche dell’attività di CAMA LILA, che offrirà test gratuiti per HIV e sifilide, mentre l’associazione Le ZZanzare promuoverà iniziative legate all’educazione civica, e all’inclusività tra cui il progetto DesTEENazione – Desideri in azione, del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027, dedicato ad adolescenti e giovani.

Uno spazio specifico sarà dedicato alla prevenzione delle dipendenze e alla sicurezza stradale, curato dall’Unità di Strada “Care for People”, servizio dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari gestito dalla cooperativa CAPS, presente venerdì 1° e sabato 2 maggio nei pressi del prato centrale con attività esperienziali e un simulatore di guida per sensibilizzare sui rischi legati all’uso di alcol e droghe. Sarà inoltre presente, nell’area sociale l’Unità Mobile LGNet, promossa dall’assessorato al Welfare, impegnata nei percorsi di integrazione e inclusione delle persone migranti, con giochi e laboratori interattivi rivolti a bambini, bambine e famiglie sui temi dell’amicizia, dell’inclusione e del rispetto.

Arricchisce il programma la mostra d’arte “Senza fine”, organizzata da FPS – Arte e Cultura e curata da Serena Sisto: un dialogo tra materia e immagine, tra memoria e trasformazione, attraverso le opere di Giuseppe Brunetti e Nicola Iacobellis, due linguaggi diversi uniti da una visione comune.

Tra le novità di questa edizione, l’area workshop creativi a cura di Casa Franga, con laboratori di pittura, ricamo, kokedama e gioielli in macramè, insieme all’attività di educazione cinofila organizzata dal centro Largo al Branco con l’istruttrice Angela D’Auciello, occasione per approfondire il rapporto con i propri animali.

Completa il programma l’area market, con espositori di vintage e artigianato provenienti da tutta Italia, che contribuiranno a rendere il parco uno spazio ancora più vivo e attraversato. Il Parco 2 Giugno ospiterà anche un’ampia area dedicata allo street food, con proposte gastronomiche provenienti da tutta Italia, food truck, sapori internazionali e prodotti di qualità.

Sponsor dell’evento: Redbull, Dok e Famila, Termoacustica Pugliese, CAB, Acqua Santa Croce, Peroni, Ploom, Ermanno Dammacco, Italgrafica, Sunscape, Confartigianato Bari, Aerosal-Bari Murat, Clinica del Sale, Cantine Angiuli.

Programma 1 Maggio

ore 10.00 Opening Parco due Giugno

Street food festival

Mostra d’arte “Senza Fine” a cura di FPS Arte e Cultura

Area Market

Area Bimbi – Giostre e teatrino delle marionette

Area Sociale – Attività educative per famiglie e bambini con il dott. Antonio Di Mauro, La Culla di Spago ODV, Agebeo e Amici di Vincenzo ODV,

Stelle Rare APS, In.Con.Tra., ASD Tigri Rugby Bari, Cama Lila, Fermiconlemani APS ETS, Gens Nova ODV, Unità di Strada “Care for People”, Unità Mobile LGNet, Le ZZanzare

ore 10.30 Opening Main Stage – Alessandro Antonacci e Miss Pia

ore 11.00 Lezione gratuita di Yoga by Margi

Attività e giochi nel campo da basket curate da ASD Pink Basket Bari

ore 12.00 Opening Electronic Stage e Basket Stage

ore 12.00 Eva Universo (Main Stage)

ore 13.00 ST David (Electronic Stage)

ore 13.30 Swing 31 (Main Stage)

ore 14.00 Luce (Electronic Stage)

ore 14.30 Social Dance by Lindy Hops Bari (Main Stage)

ore 15.00 Enrica Di Donna (Electronic Stage)

ore 15.30 Danilo Vignola e Gio Di Donna (Main Stage)

ore 16.00 Inizio Finale Festival Pass (Main Stage)

Yas Reven (Electronic Stage)

Teatrino delle marionette nell’area bimbi

ore 17.00 Claudio De Tullio (Electronic Stage)

ore 18.00 Aura (Electronic Stage)

ore 19.00 Peppe Amore (Electronic Stage)

ore 19.30 Vincitore Festival Pass (Main Stage)

ore 19.55 Layana (Main Stage)

ore 20.00 Biocym (Electronic Stage)

ore 20.20 Trevize (Main Stage)

ore 21.00 Lillo (Electronic Stage)

ore 21.05 Maninni (Main Stage)

ore 21.25 Sgamo DJ set (Main Stage)

ore 22.00 Wayne (Basket Stage)

ore 22.20 Les Votives (Main Stage)

ore 23.00 Fuso Beats (Basket Stage)

ore 23.30 Gheb / Topofante / Idriss DJ set (Basket Stage)

2 Maggio

ore 11.00 Opening Parco due Giugno

Area bimbi – giostre e teatrino delle marionette

Area market

Street food festival

Area Sociale – Attività educative per famiglie e bambini con In.Con.Tra, A.Ma.RE., A.S.D. Tigry Rugby Bari, DesTEENazione Unità di Strada “Care for People”

ore 11.00 Lezione gratuita di Pilates a cura di Tiziana Nardulli (Pilates+)

ore 11.00 Apertura workshop di pittura con Casa Franga per tutto il giorno

ore 11.30 Attività ludico sportive curate da Asd Tigri rugby Bari

Attività ludico ricreative, raccolta beni di prima necessità per famiglie by In.con.tra

Test e prevenzione HIV e Sifilide curato da Cama Lila

Simulatore di guida a cura di Unità di Strada

Workshop di ricamo con Anna Fadda e Casa Franga

ore 12.00 Workshop a cura di Casa Franga

ore 14.00 Opening basket stage – Soul Club live & dj set

Opening electronic stage – Pasquale 33

ore 15.00 Test gratuiti per sifilide e HIV con Cama Lila

ore 15.30 Workshop di kokedama con il Giardino di Sana Pianta e Casa Franga

ore 16.00 Guido Losacco (electronic stage)

ore 17.00 Tak lotta alla violenza curata da Fermi con le Mani – Gens Nova – asd Tigr ore 18.00

Disco risotto show cooking & dj set (street food stage)

Michele Lamparelli (electronic stage)

3 Maggio

ore 10.00 Opening Parco due Giugno

Street food festival

Area Market

Area Bimbi – Giostre e teatrino delle marionette

Area Sociale per famiglie e bambini con A.Ma.RE, A.S.D. Tigry Rugby, Cama Lila

ore 11.00 Area Workshop di pittura con Casa Franga (all day)

Lezione gratuita di Yoga con Margi

ore 11.30 Workshop bracciali in macramè con Nani Nodi e Casa Franga

Educazione cinofila con Largo al Branco

ore 14.00 Opening Basket Stage – Camera Meno 3

ore 15.00 Test gratuiti per sifilide e HIV con Cama Lila

ore 18.00 GNMR – DJ set closing (Basket Stage) ore 19.00 “Canta che ti passa” – show di Rino Argeri (Food Stage)

Limitazioni al traffico

Per consentire il regolare svolgimento della giornata la Polizia locale ha predisposto le seguenti limitazioni al traffico:

Dalle ore 00.01 del giorno 29 aprile 2026 alle ore 13.00 del giorno 4 maggio 2026, e comunque fino al termine della manifestazione:

è istituito il “divieto di fermata” e il “divieto di transito” in viale Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso del Parco 2 Giugno, compresa tra viale della Costituente e viale della Resistenza è istituito il “divieto di fermata” in viale Einaudi, tratto con senso di marcia tra viale della Resistenza e viale della Costituente e prospiciente la complanare del parco 2 Giugno

Dalle ore 00.01 del giorno 1 maggio alle ore 13.00 del giorno 4 maggio e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade:

viale della Costituente, lato destro nel senso di marcia, per n. 10 stalli di sosta a partire dalla via Borsani viale della Resistenza, lato adiacente il Parco 2 Giugno, per n. 10 stalli di sosta a partire dal fronte il distributore di carburante IP sino l’ingresso pedonale al parco.

Attivazione straordinaria Park&ride

In occasione della manifestazione l’Amtab attiverà straordinariamente i servizi di park & ride presenti sul territorio cittadino, fruibili avvalendosi della consueta formula di 1 euro più 30 centesimi per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

Navette

Navetta A – prima partenza 8.00 ultima partenza 22.50 (corso Vittorio Veneto)

Navetta B – prima partenza 8.00 ultima partenza 22.40 (piazza Massari)

Navetta C – prima partenza 8.00 ultima partenza 1.00 (largo 2 Giugno)

Aree di sosta

Pane e Pomodoro – attiva dalle ore 7.30 alle ore 23.00.

Vittorio Veneto (lato terra) – attiva dalle ore 7.30 alle ore 23.00.

Largo 2 Giugno – attiva dalle ore 7.30 alle ore 1.00 del giorno successivo.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde 800450444.