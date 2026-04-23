La polizia di Stato ha condotto una vasta operazione di controllo del territorio ad «Alto Impatto» nel centro di Bari, impiegando numerosi equipaggi nelle aree della stazione ferroviaria e delle principali piazze cittadine, con particolare attenzione a piazza Moro, piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti. L’operazione rientra nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal questore di Bari, Annino Gargano, finalizzate a contrastare lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori, anche a danno degli esercizi commerciali del centro cittadino.

All’operazione hanno preso parte unità operative della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine «Puglia Centrale», della Polizia Ferroviaria e delle altre specialità della polizia di Stato. Complessivamente sono state identificate 195 persone, di cui 89 con precedenti di polizia e 130 stranieri. Otto persone sono state accompagnate presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento.

Nel corso dei controlli sono state eseguite alcune perquisizioni personali, che hanno portato al deferimento in stato di libertà di due persone: una per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e una per resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di immigrazione, nei confronti della quale il questore ha emesso un ordine di allontanamento dal centro urbano, il cosiddetto DACUR, da piazza Umberto. Quattro le segnalazioni all’autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti a uso personale. Sul fronte dell’immigrazione irregolare sono stati emessi 4 ordini di espulsione, di cui uno accompagnato con trasferimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

I servizi straordinari di controllo, che si affiancano alla quotidiana attività di prevenzione delle Volanti, proseguiranno nelle prossime settimane per garantire una presenza costante della polizia di Stato nei luoghi di maggiore aggregazione sociale della città.