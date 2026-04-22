Il giovanissimo e talentuoso Samuel Stripoli è il nuovo campione italiano di calcolo mentale. Il 17enne barese, studente del Liceo Scacchi di Bari, ha trionfato al Campionato Italiano Assoluto di calcolo mentale, tenutosi a Lucca il 10 e l’11 aprile e organizzato da Studio Giochi Calcolo mentale.

Il giovane Samuel, che già aveva collezionato diversi trofei nazionali a livello scolastico, ha conquistato il titolo iridato, superando il campione in carica Domenico Mancuso, detentore del titolo dal 2019.

Una competizione che ha esaltato le doti matematiche del giovane studente, che ha dovuto affrontare prove di calcolo ad altissima difficoltà e confrontarsi con validi avversari provenienti da tutta Italia.