Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese e la presidente del V Municipio Maristella Morisco hanno scoperto la targa dedicata al capitano aviatore Nicola Maiorano, eroe palesino caduto durante la Prima guerra mondiale.

La targa, originariamente collocata in piazza Magrini e danneggiata nel corso di precedenti lavori, è stata restaurata e ricollocata sulla facciata del Municipio, restituendo alla comunità un simbolo identitario fortemente sentito. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, rappresentanti di Fratres e dell’Associazione Arma Aeronautica.

Nicola Maiorano, pilota dell’aviazione e figura legata profondamente al territorio di Palese, morì il 7 aprile 1918 ad appena 26 anni in un incidente aereo. Nel tempo, la sua memoria è rimasta viva nel quartiere, anche grazie all’impegno di familiari e cittadini.

“Restituire visibilità a questa targa significa restituire memoria a una comunità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Quella di Nicola Maiorano è una storia di coraggio e di appartenenza che Palese ha custodito nel tempo. Ripristinare questo segno significa riconnettere il presente alle nostre radici, valorizzando figure che hanno contribuito a costruire l’identità del territorio”.

“C’era una volontà chiara, condivisa dai cittadini, di recuperare questo simbolo – ha aggiunto la presidente del V Municipio Maristella Morisco –. La nuova collocazione sulla facciata del Municipio rende la memoria di Maiorano ancora più accessibile e visibile, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità”.