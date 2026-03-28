A seguito dell’indisponibilità degli stalli taxi in piazza Massari, interessata dai lavori per la realizzazione del sistema BRT, il Comune di Bari ha disposto la ricollocazione degli spazi di sosta riservati ai taxi in corso Vittorio Emanuele II.

Con apposita ordinanza della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, sono stati istituiti 7 nuovi stalli sul lato del Teatro Piccinni, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari, al fine di garantire la continuità del servizio e assicurare un’adeguata accessibilità in una delle principali direttrici cittadine.

Il provvedimento prevede inoltre la rimozione forzata dei veicoli in sosta non autorizzata negli spazi riservati, a tutela della funzionalità del servizio taxi e della sicurezza della circolazione.

La misura si inserisce nel quadro delle attività connesse alla realizzazione del sistema BRT e alla riorganizzazione della mobilità urbana, con l’obiettivo di coniugare l’avanzamento dei cantieri con il mantenimento dei servizi essenziali per cittadini e visitatori.

“È un momento di grande trasformazione per la città – ha detto l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi –. Ringraziamo i cittadini per la pazienza: chi vive Bari ogni giorno deve essere il nostro primo alleato in un percorso di miglioramento che renderà la città più vivibile per tutti. Corso Vittorio Emanuele sarà completamente riasfaltato nell’ambito dei lavori del BRT. L’adozione del nuovo sistema dei bus rientrerà, anche insieme alla flotta dei Taxi, in un quadro più ampio e più efficiente della mobilità cittadina”.

“L’interlocuzione con i tassisti è stata molto importante per individuare la soluzione migliore per i nuovi stalli, valorizzando anche in prospettiva futura questo servizio – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Locale Pietro Petruzzelli –. Nell’attuazione di questi interventi è necessario prestare la massima attenzione a chi lavora, garantendo al tempo stesso un diritto fondamentale come la mobilità, che diventa fondamentale tanto per i cittadini quanto i visitatori”.