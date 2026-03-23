Alla chiusura dei seggi di domenica 22 marzo 2026, i dati sull’affluenza per il referendum sulla giustizia a Bari e provincia delineano un quadro di partecipazione significativa, pur con alcune variazioni tra i diversi comuni del territorio.

Nel comune di Bari, l’affluenza registrata alle ore 23:00 è stata del 40,80%. Il dato del capoluogo si inserisce in un contesto regionale che ha visto la Puglia attestarsi su una media del 39%, leggermente inferiore rispetto al dato nazionale che ha invece superato la soglia del 46%.

I comuni della città metropolitana hanno mostrato una risposta variegata alle urne:

Acquaviva delle Fonti : ha registrato una delle partecipazioni più alte con il 46,53% .

Corato : l’affluenza si è attestata al 42,49% .

Ruvo di Puglia : ha chiuso la prima giornata di voto con il 41,71% .

Bitonto: partecipazione leggermente più contenuta, pari al 37,60%.

La partecipazione è cresciuta costantemente durante l’arco della domenica:Ore 12:00: Bari era partita con il 15,62%, contro una media regionale del 12,1%.

Ore 19:00: Il dato nel capoluogo era salito al 34,62%, confermando il trend di crescita fino alla chiusura serale.

Le operazioni di voto proseguiranno lunedì 23 marzo, dalle ore 07:00 alle 15:00, orario dopo il quale inizieranno gli scrutini per determinare il raggiungimento del quorum e l’esito dei quesiti referendari.