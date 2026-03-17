Proseguono a Bari gli sgomberi di alloggi popolari di proprietà di Arca Puglia. Questa mattina, 17 marzo, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro della Procura di Bari che riguarda un appartamento di via Guglielmo Appulo 43, nel quartiere Japigia del capoluogo pugliese.

Il provvedimento riguarda un nucleo familiare composto da cinque persone, tra le quali il 36enne Umberto Lafirenze, pluripregiudicato attualmente detenuto e impegnato a scontare due condanne, una scaturita dall’inchiesta “Codice Interno” del 2024 e l’altra legata all’operazione Vortice-Maestrale e ritenuto vicino al clan Parisi. All’interno anche due donne, una del ’73 e l’altra classe ’51, e due ragazzi del ’94 e del 2001. Numerose le forze dell’ordine impiegate nelle operazioni di sgombero: sul posto carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, vigili del fuoco oltre al personale della Asl Bari, impegnati nelle operazioni. L’intervento si inserisce nella più ampia strategia atta a contrastare le occupazioni abusive riconducibili a contesti criminali.