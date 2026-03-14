Il talentuoso ragazzo con la passione per i numeri, Samuel Stripoli, non si ferma e continua a collezionare successi. Per il terzo anno consecutivo vola alla finale individuale delle Olimpiadi di Matematica, che si terrà a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. Non solo perché con la squadra ha ottenuto il primo posto nella gara di Foggia, vincendo la Coppa per il quarto anno consecutivo e conquistando l’accesso alla semifinale nazionale, che si svolgerà anch’essa a Cesenatico. Ha inoltre raggiunto la finale dei Campionati di Astronomia per il secondo anno che si svolgerà a Monza dal 27 al 29 aprile. I problemi della gara individuale di matematica erano particolarmente difficili e richiedevano notevole creatività e capacità di ragionamento. Anche quelli della gara a squadre erano molto impegnativi e comprendevano numerosi quesiti in cui era necessario eseguire rapidamente complessi calcoli mentali. Lo stesso nei Campionati di Astronomia dove i quesiti richiedevano la conoscenza di elementi di matematica, astrofisica e fisica. Samuel ci tiene inoltre a ringraziare la sua scuola: il liceo scientifico Scacchi di Bari.