Il Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive rende noto che è stata predisposta la nuova turnazione del servizio taxi, con l’istituzione di due tipologie di turno, rispettivamente per l’alta e la bassa stagione, con decorrenza dal prossimo 1° aprile e sino al 31 dicembre 2026.

“Siamo orgogliosi di avere finalmente approvato la nuova turnazione del servizio taxi, che partirà in via sperimentale con il turno dell’alta stagione dal 1° aprile prossimo – sottolinea l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli -. Oggi presentiamo il risultato di un grande lavoro di confronto e concertazione, durato settimane, che prova a contemperare le esigenze dei tassisti rispetto a quelle di una città che cresce nella sua domanda del servizio. La nuova turnazione, ci tengo a ricordarlo, è stata possibile anche grazie alle 30 licenze taxi rilasciate a seguito dell’ultimo concorso straordinario, espletato in breve tempo con il prezioso lavoro effettuato dagli uffici del Settore.

Con la nuova turnazione, nelle ore serali e notturne ci saranno fino a 100 taxi in giro per la città: l’obiettivo dell’Amministrazione è stato, infatti, garantire maggiore copertura proprio nelle fasce considerate più critiche e, in particolare nel collegamento con l’aeroporto. In tal senso intensificheremo le interlocuzioni con la Regione al fine di chiedere anche il potenziamento dei collegamenti della metropolitana e degli shuttle con il centro cittadino.

L’altra postazione individuata per il rafforzamento delle corse è il porto, in particolare in occasione degli arrivi delle navi da crociera.

Per parte nostra, nella nuova organizzazione dei turni abbiamo previsto, durante l’alta stagione, da aprile a ottobre, oltre all’orario obbligatorio per ogni taxi di 8 ore, un orario aggiuntivo di 2 ore che ogni tassista può scegliere di effettuare prima o dopo il suo turno obbligatorio, e un ulteriore turno facoltativo a “supporto” di altre 4 ore, dedicato appunto al rafforzamento dei servizi al porto e nel posteggio dell’aeroporto, serale e notturno”.

Con decorrenza dal 1° aprile e sino al 31 dicembre 2026, è stata prevista l’istituzione di due diverse tipologie di turno:

– turno bassa stagione, consistente nella presenza in servizio per almeno otto ore giornaliere, con un giorno di riposo ogni cinque turni lavorativi;

– turno alta stagione, consistente nella presenza in servizio per almeno otto ore giornaliere, con la facoltà di effettuarne ulteriori due “in coda”, prima o dopo quelle assegnate, per un massimo di dieci ore giornaliere, e di effettuare il “Supporto” facoltativo in turni prestabiliti, fino ad un massimo di quattordici ore. È previsto un giorno di riposo ogni cinque turni lavorativi.

Durante l’alta stagione, sarà possibile estendere il turno fino a sedici ore giornaliere in alternanza con la cosiddetta “doppia guida”.

Per quanto riguarda la postazione aeroporto, i turni serali saranno effettuati dalle ore 20 alle ore 3 (e comunque sino all’atterraggio dell’ultimo aereo) e dalle 3 alle 6 in città. Dopo l’atterraggio notturno dell’ultimo aereo, i tassisti presenti al posteggio aeroporto potranno uscire per chiamate in città.

I turni di servizio giornalieri sono coperti da trenta gruppi di taxi nei mesi di bassa stagione e da trentasei gruppi nell’alta stagione.

Infine è bene ricordare che il servizio taxi nel Comune di Bari nel 2026 è costituito oggi da una flotta di 180 vetture a seguito dell’effettuazione del concorso straordinario bandito nell’anno 2025. Con le nuove 30 licenze sono stati raggiunti due importanti obiettivi: primo, il servizio copre l’intera giornata, con presidi importanti di taxi in stazione e in aeroporto anche di notte; secondo, è presente una flotta di 10 vetture dedicate alle persone con disabilità motoria.