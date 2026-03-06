Ha chiesto il giudizio abbreviato l’ex sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, nel processo per presunta corruzione elettorale che lo vede imputato insieme ad altre 17 persone tra cui l’ex assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia, e al marito Alessandro Cataldo ex leader sì Sud al Centro. La Procura di Bari ipotizza l’esistenza di due associazioni per delinquere finalizzate alla corruzione elettorale che avrebbero alterato l’esito delle elezioni nel Comune di Grumo Appula e della Regione Puglia (nel 2020) e nel Comune di Triggiano (nell’ottobre 2021). La discussione è stata fissata al 5 giugno.