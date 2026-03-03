Anziani e intelligenza artificiale: un binomio di non facile convivenza, soprattutto in una regione come la Puglia, che è anagraficamente una delle più vecchie d’Italia (gli over 65 sono il 24,7% dei residenti). È stato questo il tema dell’XI Congresso regionale della Uil Pensionati Puglia, al termine del quale è stata riconfermata Tiziana Carella come segretario generale.

Si è partiti con il convegno dal tema “IA come ponte tra sanità territoriale e vita sociale per il benessere degli anziani”, le cui conclusioni sono state affidate al segretario generale nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo. Nella seconda giornata i lavori congressuali che hanno portato alla ri-elezione di Tiziana Carella alla guida della Uilp Puglia.

Il servizio.