Venerdì 6 marzo nella storica cornice del Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, gli Allievi Ufficiali del 207° Corso “Fermezza” presteranno solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza delle massime autorità della Difesa e del Generale di Corpo d’Armata Rosario Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor Militare, unitamente alle Autorità civili e religiose. L’atto solenne, avverrà dinanzi la Bandiera dell’Istituto, suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal Comandante dell’Accademia militare, Generale di Divisione Stefano Messina, sancirà l’ingresso a pieno titolo degli Allievi Ufficiali nei ranghi dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, per servire l’Italia e le sue istituzioni. Il 207° corso “Fermezza” è frequentato da 254 Allievi Ufficiali, dei quali 236 italiani e 18 stranieri, provenienti da undici paesi diversi; la componente femminile è pari a 44 Allieve. Tra questi anche l’Allievo Ufficiale Saverio Vincenzo de Candia, nato a Bari e che risiede a Molfetta. L’Accademia Militare di Modena, istituita il 1° gennaio del 1678 con il nome di Reale Accademia, è oggi l’Istituto di formazione militare a carattere universitario responsabile della formazione iniziale dei futuri Ufficiali d’arma e medici del ruolo normale dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, in un percorso di studi che porterà al conseguimento della laurea in scienze Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Giurisprudenza.