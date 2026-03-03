Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit), intervento finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU e finalizzato al potenziamento del trasporto rapido di massa in città.

In via Quintino Sella sono attualmente in corso le attività di posa delle nuove basole in pietra bianca per il rifacimento del marciapiede adiacente alla corsia del Bus Rapid Transit, nell’ambito del programma di riqualificazione dei percorsi pedonali connesso al BRT. Parallelamente, in via Isabella d’Aragona sono stati ultimati gli interventi di asfaltatura per la realizzazione delle nuove corsie di colore rosso.

“Sappiamo che i lavori del BRT stanno comportando temporanei disagi alla circolazione e alla fruizione degli spazi pubblici – dichiara l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi –. Allo stesso tempo, però, grazie agli interventi legati al progetto, stiamo procedendo al rifacimento di porzioni di marciapiedi, in particolare in prossimità delle future fermate del BRT, migliorandone condizioni e sicurezza, come già si può riscontrare nel tratto di via Quintino Sella interessato in questi giorni dal cantiere. Analogo intervento è previsto in via Andrea da Bari, dove il marciapiede sarà oggetto anche di ampliamento”.

Con l’avanzamento delle lavorazioni in diverse zone della città, si rende necessario il proseguimento delle temporanee limitazioni alla circolazione stradale, funzionali allo sviluppo del cantiere, nelle seguenti aree:

– via Francesco Portoghese e via Mario Bisignani: proseguono le lavorazioni con restringimenti di carreggiata e divieto di fermata fino al 28 marzo;

– viale Emanuele Orlando: attiva la fase operativa con restringimento di carreggiata e divieto di fermata su entrambe le carreggiate fino al 5 aprile;

– via di Maratona e via Verdi: in corso la nuova fase di intervento con temporanee modifiche alla circolazione fino al 28 marzo;

– via Caldarola: prorogate le misure temporanee fino al 24 marzo.

Il sistema BRT si compone di quatto linee:

– Linea Verde – da via di Maratona a via Aquilino – rappresenta il primo cantiere operativo del BRT, avviato il 13 ottobre 2025. Con i suoi oltre 10 chilometri di estensione e 35 fermate, è il tracciato più lungo tra le quattro linee previste (Verde, Rossa, Blu e Lilla) e attraversa aree strategiche della città, collegando attrattori rilevanti come il campus universitario e i parcheggi di interscambio;

– Linea Blu – da piazza Aldo Moro a via di Maratona – lunga 5,9 chilometri con 15 fermate, che collega il centro cittadino ai quartieri nord-occidentali e alle aree della Fiera del Levante, condividendo negli ultimi chilometri l’infrastruttura con la Linea Verde. Alla Linea Blu si affianca la Linea Blu Bis, che connette il capolinea di via di Maratona con la stazione di Lamasinata;

– Linea Rossa – da piazza Aldo Moro a via Aquilino – lunga circa 7 chilometri, che collega il centro storico alle zone sud-orientali della città e converge anch’essa verso il capolinea di via Aquilino, condividendo con la Linea Verde il tratto finale da via Caldarola;

– Linea Lilla – da piazza Aldo Moro a via Luigi Einaudi – completa il sistema delle quattro linee principali, collegando il centro urbano alle aree sud-orientali della città in direzione di via Luigi Einaudi. Questa linea serve quartieri con esigenze di mobilità significative e rappresenta un elemento di equità nell’offerta di trasporto sostenibile.

I lavori sono organizzati per fasi operative attraverso “microcantieri” di circa 300 metri ciascuno, una modalità che consente di contenere l’impatto sulla viabilità ordinaria e di garantire una progressione graduale e coordinata degli interventi lungo il tracciato.

Per tutti gli aggiornamenti, si ricorda che è attivo il call center comunale dedicato alle attività di informazione sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino. Il nuovo servizio, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, è operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.