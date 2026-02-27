Sono cominciate questa mattina le operazioni di apertura del primo varco di accesso pubblico da via Giulio Petroni a tutto il compendio della ex Caserma Rossani, che, oltre al parco e al nuovo Polo bibliotecario, ospiterà l’Accademia delle Belle Arti di Bari, la Casa della Cittadinanza e la Piazza d’Arti con il suo parcheggio interrato.

L’intervento si è reso necessario per consentire l’accesso dei mezzi di cantiere, l’ingresso dei pedoni all’intera area della ex Caserma Rossani da via Giulio Petroni e, a lavori ultimati, il collegamento carrabile, attraverso una rampa, della strada con il parcheggio interrato, in fase di realizzazione nell’ambito del cantiere della nuova Piazza d’Arti.

“Si apre una nuova, importante finestra, sulla grande trasformazione in corso nell’area della ex Caserma Rossani che, grazie a una serie di cantieri strategici, sta diventando un enorme polo verde sociale, aggregativo e di partecipazione – sottolinea l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -. Un polo soprattutto culturale, accessibile a tutta la collettività. Insieme al parco, all’Urban Center e al Polo bibliotecario, punta di diamante sarà l’Accademia delle Belle Arti, che contribuirà a creare un sistema di spazi culturali che rivitalizzeranno l’intera città. La Piazza d’Arti, poi, cuore dell’area verde, sarà un luogo di incontro e aggregazione aperto a tutti, con installazioni artistiche, spettacoli e manifestazioni che animeranno il quartiere. La Casa della cittadinanza, infine, ospiterà servizi per tutte le generazioni, nel nome della partecipazione, dell’inclusione e della socialità.

Tutti questi interventi mirano a riconnettere la città con uno dei suoi principali spazi storici. Da oggi questa grande trasformazione sarà visibile a tutti coloro che attraversano via Giulio Petroni: l’apertura del varco renderà ancora più permeabile la ex Caserma, creando un’osmosi tra la Rossani e un pezzo del quartiere che attende con gioia la rinascita dell’intero compendio”.

La riconversione dell’intera area della ex Caserma, infatti, iniziata con la realizzazione dell’Urban Center, del parco Rossani, e del Polo bibliotecario di prossima apertura, trova ora un ulteriore slancio con la costruzione della nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti, che sta sorgendo all’interno di tre dei principali edifici della ex Caserma. I tre fabbricati, ampi complessivamente oltre 9.000 metri quadrati, ospiteranno un’aula magna da 300 posti, dotata di foyer, palco e camerini, sei aule multimediali all’avanguardia, una sezione dedicata a cinema e Tv, 25 laboratori attrezzati per le diverse discipline artistiche (incisione, grafica, scultura, pittura, fashion, scenotecnica), oltre a uffici, aule didattiche, sala professori e riunioni.

Contestualmente, sono in corso i lavori di scavo per la realizzazione del parcheggio interrato sul quale sorgerà la nuova Piazza d’Arti(al posto della vecchia piazza d’Armi). Il parcheggio sarà su due livelli, con 490 posti auto, stalli per biciclette e ciclomotori, e servizi per gli utenti. L’infrastruttura sarà realizzata attraverso delle rampe lineari collegate con corso Benedetto Croce e via Giulio Petroni, nel punto in cui oggi è stato aperto il primo varco. Una volta completato il parcheggio interrato, sulla superficie corrispondente sarà realizzata una piazza alberata, la Piazza d’Arti, con pavimentazioni di pregio e alberi, circondata da piccoli edifici storici, restaurati e dedicati ai servizi.

È, infine, in fase conclusiva il cantiere per la realizzazione della Casa della Cittadinanza, il nuovo un centro polifunzionale per servizi sociali, culturali e di inclusione: dove un tempo sorgevano la mensa e la palestra della ex caserma, sta per nascere un nuovo spazio per associazioni, co-working e servizi destinati a famiglie e bambini.