L’assessorato allo Sviluppo locale rende noto che sono stati completati gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, per la realizzazione di 70 nuovi stalli destinati al servizio taxi all’interno dell’aerostazione di Bari.

Su richiesta dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni di rappresentanza dei tassisti, infatti, Aeroporti di Puglia ha aumentato lo spazio dedicato ai taxi, visto anche l’incremento del numero delle licenze rilasciate negli ultimi mesi dal settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive del Comune di Bari, a esito del concorso straordinario.

Aeroporti di Puglia, con il consueto spirito di collaborazione, ha dunque provveduto ad estendere gli stalli per la sosta dei taxi, anche in prospettiva del potenziamento ulteriore del servizio.

Contestualmente, è stata spostata la fermata dei bus Amtab in altra postazione all’interno dell’aerostazione.