La Presidenza della Regione Puglia ha disposto l’attivazione di una task force per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle 121 case di comunità e dei 38 ospedali di comunità previsti dal PNRR. La task force sarà composta da tecnici dell’Asset e procederà in collaborazione con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e le singole Aziende Sanitarie attuatrici degli interventi.

Il governatore Antonio Decaro ha spiegato di aver chiesto alla task force “di ottenere nel più breve tempo possibile una fotografia chiara ed oggettiva dello stato di realizzazione delle strutture previste che saranno un pilastro fondamentale per strutturare l’offerta della sanità territoriale che deve decongestionare gli ospedali e assicurare ai cittadini una presa in carico più immediata”.

“Il lavoro sinergico di monitoraggio tra Asset e Dipartimento Salute – spiega una nota della Regione – è finalizzato ad accelerare il completamento delle opere previste. La rete delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, dispone di strutture già operative, anche grazie alla presenza di medici di medicina generale, per le quali sono necessari solo piccoli lavori di adeguamento strutturale e funzionale. L’obiettivo è ricondurre l’assistenza territoriale, la più vicina al cittadino, sotto un’unica regia che renda semplice per i cittadini la fruizione dei servizi”.