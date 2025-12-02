Si terranno a Bari da venerdì 5 a domenica 7 dicembre i campionati assoluti a squadre di squash “Trofeo Vignuzzi”. Alla competizione, in programma presso lo Squash Center Bari, in strada Santa Caterina 16, organizzata in collaborazione con la DeBa Team, parteciperanno otto squadre provenienti da tutta l’Italia, che si affronteranno in una fase di qualificazioni, per poi accedere alle fasi finali sabato 6 dicembre. Durante la sosta tra un incontro e l’altro è prevista anche un’esibizione di squash 57, una sorta di variante dello squash tradizionale.

La squadra barese sarà rappresentata dai fratelli Daniele e Simone De Bartolomeo, già campioni italiani ed europei di squash nelle rispettive categorie. Si tratta di due atleti molto promettenti, di 20 e 18 anni, che questa mattina sono stati accolti a Palazzo della Città dal consigliere delegato del sindaco per lo Sport Lorenzo Leonetti, assieme al titolare del centro sportivo Squash Center Bari Dino Ranieri e al padre dei ragazzi, Gianluca De Bartolomeo. Tra i partecipanti al torneo figurano anche Greg Lobban e Iker Pajares, numeri 20 e 22 della classifica mondiale.

«Ospitare per la prima volta una tappa così prestigiosa della disciplina olimpica dello squash – commenta Lorenzo Leonetti – è un grande orgoglio, non solo per il movimento sportivo barese ma per l’intera città. Lo squash è uno sport che coniuga resilienza, tecnica, capacità fisica e, soprattutto, una passione straordinaria: la stessa che hanno dimostrato i ragazzi che rappresenteranno il team barese in questo importante trofeo. Invito tutti i cittadini a partecipare e a sostenere con entusiasmo lo squash barese in questo torneo. Una grande affluenza rappresenta il miglior incoraggiamento per i nostri atleti».