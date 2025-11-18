Per la stagione teatrale del comune di Bari, in esclusiva regionale, arriva «Tragùdia – Il canto di Edipo», la nuova creazione di Alessandro Serra, uno dei registi italiani più visionari e riconosciuti a livello internazionale, che fa rivivere il mito di Edipo in una lingua perduta. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Piccinni da domani, mercoledì 19 a domenica 23 novembre, con cinque repliche: il 19 novembre alle 19.30, il 20 novembre alle 19.30, il 21 novembre alle 21, il 22 novembre alle 20 e il 23 novembre alle 18.

L’opera, prodotta da Sardegna Teatro, Teatro Bellini, ERT Teatro Nazionale e Fondazione Teatro Due Parma, in collaborazione con Compagnia Teatropersona e I Teatri di Reggio Emilia, ha conquistato il pubblico e la critica del 64° International Theater Festival MESS di Sarajevo, dove ha ottenuto quattro riconoscimenti: il premio Grand Prix per il miglior spettacolo, i premi per miglior regia, miglior interprete a Chiara Michelini e il premio per il miglior uso del suono in teatro.

Per restituire alla parola di Sofocle la sua forza originaria, Serra ha scelto di far parlare Edipo in grecanico, una lingua arcaica che sopravvive ancora in alcune comunità, ultima eco viva della Magna Grecia. Un idioma nato dal greco antico e contaminato da secoli di storia e dialetti, che diventa suono, ritmo, materia viva. «L’italiano tende ad abbassare il tragico a un fatto drammatico. Il grecanico, invece, conserva la musicalità e la potenza ancestrale del mito», spiega il regista.

Nel racconto di Serra, Edipo non è solo l’eroe colpevole e accecato, ma l’uomo che ha il coraggio di guardare dentro l’abisso e riconoscersi. È colui che, privato della vista esteriore, conquista la visione interiore.

In scena Alessandro Burzotta, Salvatore Drago, Francesca Gabucci, Sara Giannelli, Jared McNeill, Chiara Michelini e Felice Montervino. La drammaturgia sonora è curata da Bruno de Franceschi, mentre luci, costumi e scenografie sono firmati dallo stesso Serra. Traduzione in grecanico di Salvino Nucera.

In occasione della messa in scena, la città ospiterà una serie di appuntamenti. Giovedì 20 novembre alle 13.10 all’Officina degli Esordi si terrà l’incontro «Soffiare sulle ceneri per riattivare il fuoco» con il regista Alessandro Serra, nell’ambito del progetto DAMS OFF. Venerdì 21 novembre dalle 10 alle 12 al Teatro Piccinni gli studenti della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti parteciperanno a un incontro-laboratorio sulle scenografie dello spettacolo. Domenica 23 novembre alle 17.30 nella sala consiliare del comune si terrà il primo incontro della rassegna «Portami con te!», laboratorio teatrale con due percorsi per bambini dai 4 ai 12 anni.