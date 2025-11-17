Una mattinata di partecipazione, cura e cittadinanza attiva nel cuore di Bari. Domenica 16 novembre, nell’ambito del programma Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza, i volontari di Retake hanno guidato un clean up aperto a tutti in piazza Umberto I, uno degli spazi pubblici più frequentati e simbolici del capoluogo.

“Piazza Idea” è l’iniziativa strategica promossa dall’Amministrazione comunale per valorizzare e animare due piazze simbolo della città – piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti. Si caratterizza per un calendario articolato di attività aperte a tutte e tutti, pensate per favorire aggregazione e socialità.

A partire dalle 10:30, i volontari hanno distribuito materiali e attrezzature ai partecipanti, coinvolgendo famiglie, bambini e ragazzi in un’attività che ha trasformato la piazza in un laboratorio di gentilezza verso i beni comuni. La domenica mattina, già animata da un’altra iniziativa in corso, ha visto la presenza di numerose associazioni, del sindaco, della presidente di Municipio e di diversi assessori, segno di una città attenta e presente nei suoi spazi condivisi.

Durante l’intervento sono stati raccolti 65 kg di rifiuti indifferenziati, 3 kg di vetro e oltre 3.000 mozziconi di sigaretta, con una particolare attenzione alle aree più delicate della piazza e ai punti di maggiore passaggio.

Una parte speciale della mattinata è stata dedicata ai più piccoli: bambini e ragazzi sono stati invitati a compiere piccoli gesti di cura verso la piazza, ricevendo in cambio un biglietto numerato per partecipare alla tradizionale lotteria finale. A estrarre i numeri è stato il sindaco, in un momento molto atteso e festoso in cui le voci dei bambini hanno riempito la piazza tra risate e attese di vincere uno dei cinque palloni messi in palio.

L’iniziativa rientra nelle attività di Retake Bari, il movimento di cittadini volontari impegnato nella cura condivisa dei beni comuni e nella diffusione di comportamenti sostenibili, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile, accogliente e consapevole.

«Piazza Umberto I è una piazza viva, attraversata ogni giorno da centinaia di persone. Restituirle decoro non è solo una questione di decoro, ma un modo per ricordare che la città è di tutti. Domenica abbiamo visto bambini, famiglie e volontari prendersene cura, fianco a fianco: è questo il senso delle nostre iniziative, una rivoluzione gentile capace di includere tutti nella rigenerazione di Bari», dichiara Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari.