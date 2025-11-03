Le urla strazianti della famiglia ed un dolore sconfinato per l’ultimo viaggio di Cosimo Magro, il 25enne bitontino morto sabato 1 novembre, all’alba, sulla statale 16, travolto da un’auto all’altezza dei curvoni di Bari Palese mentre prestava soccorso ad alcune persone che erano rimaste coinvolte in un sinistro. Un gesto di generosità e altruismo che in modo beffardo gli è costato la vita. I funerali sono stati celebrati nella Basilica dei Santi Medici di Bitonto. All’uscita del feretro il cielo si è riempito di palloncini, alcuni con la scritta “Big Vive”.

In centinaia hanno preso parte all’ultimo saluto di Cosimo Migro, anche semplicemente attendendo il passaggio del feretro fuori dalla Basilica. Presente fra gli altri anche il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci. Le esequie sono state officiate dal parroco don Gerri Zaccaro, nella cui omelia ha sottolineato la grande generosità del 25enne: “Il suo impulso non era improvvisato ma consapevole – ha detto il sacerdote -. Un gesto d’amore che ci insegna che la vita non può essere vissuta solo pensando a sé stessi”.