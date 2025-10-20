Basta parlare con lui, chiedergli di fare qualche calcolo, per capire il suo enorme talento con i numeri. Dopo i tanti successi degli ultimi anni, il giovanissimo Samuel Stripoli, approda per la prima volta in un talent show. Samuel, infatti, fa parte dei 64 ragazzi, selezionati tra centinaia di partecipanti, che si esibiranno nel corso del concorso artistico per talenti emergenti “Nasce un Talento al Sud”, la cui fase preliminare si svolgerà a Santeramo in Colle l’8 novembre. Il concorso, che si svolge in diverse discipline artistiche, vede la partecipazione di artisti provenienti da diverse aree e ha tra i suoi scopi la promozione dell’arte e della cultura.