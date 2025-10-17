Tanta paura tra i residenti del quartiere Stanic di Bari, dove, intorno alle 18.30 del 16 ottobre, in via Giacomo Boggiano, un vasto incendio è divampato nel cortile di un piano fuori terra più interrato. In questa area erano ammassati diversi materiali tra cui lamiere, legno e anche diverse bombole di GPL. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco con quattro squadre, supportare da due autobotti, che hanno lavorato anche tutta la mattina del 17 ottobre per domare le fiamme. L’incendio, visibile ad alcuni km di distanza, si è avvicinato pericolosamente ad altre case, che sono state subito evacuate, e ha interessato anche un’auto alimentata a GPL per poi coinvolgere il cosiddetto canalone. La pioggia di queste ore ha dato una grande mano ai Vigili del Fuoco, ma la preoccupazione più grande era rivolta alle bombole di gas che avrebbero potuto causare un’esplosione. La situazione è tornata sotto controllo e non si registrano feriti.