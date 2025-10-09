Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Bari Santo Spirito, si è svolta la cerimonia di intitolazione del cortile interno della caserma all’Appuntato Scelto qualifica speciale Domenico De Ceglia, nato a Molfetta il 14.5.1978 e deceduto il 21.9.2024.

All’evento, unitamente al picchetto d’onore nella tradizionale Grande uniforme speciale e una rappresentanza di militari del Gruppo sportivo carabinieri – Sezione atletica, hanno partecipato la moglie ed il figlio del militare scomparso il 21 settembre dello scorso anno, unitamente agli altri familiari, nonché i vertici locali dell’Arma, il Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, e il Generale di Brigata Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale di Bari. Tra le numerose autorità civili, militari e religiose, erano presenti anche il Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, ed il Questore dott. Massimo Gambino, oltre alla rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, alle Associazioni Professionali a carattere Sindacale tra militari, nonché una delegazione della locale Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Carabinieri Forestali.

Momento particolarmente commovente ed emozionante è stato lo scoprimento della targa da parte della madre dell’Appuntato De Ceglia, madrina della cerimonia, accompagnata dal Generale Mannucci Benincasa, dal Prefetto Russo, nonché dal padre, dalla moglie e dal figlio del militare, seguito dalla benedizione da parte del Cappellano militare della Legione Carabinieri “Puglia”, don Antonio Cassano, e dal parroco della parrocchia di Santo Spirito, don Fabio Campione, accompagnati dal Comandante della Stazione Carabinieri.

Altro momento assai significativo è stata la benedizione dell’ulivo piantato nel giardino della caserma, a suggellare il ricordo del militare e rendere omaggio alla memoria di una figura professionalmente esemplare mantenendo costantemente vivo il ricordo nel reparto che lo ha visto operare con instancabile abnegazione, grande altruismo e devoto spirito di servizio, mostrandosi continuamente attento alle esigenze della cittadinanza.

Biografia :

L’Appuntato Scelto q.s. Domenico De Ceglia nasce a Molfetta il 14.05.1978 e si arruola come Carabiniere ausiliario il 21.02.1998. Dopo il corso di formazione presso la scuola allievi di Benevento, il 14.05.1998 viene destinato presso la sezione sportiva di atletica leggera del “V Battaglione Emilia Romagna”.

Nella specialità della marcia consegue prestigiosi risultati sportivi partecipando ai campionati italiani di marcia nel 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008, conquistando la “1^ coppa campioni per club di marcia” nel 1999 e diventando campione italiano junior di marcia nei 20 km nell’anno 1996 e campione italiano promesse di marcia nei 50 km nel 1999 e 2000.

Dopo l’esperienza nei ranghi del gruppo sportivo, il 10.05.2011 viene trasferito presso la Stazione Carabinieri di Bari Santo Spirito, ove apporta il suo instancabile contribuito fino all’aggravarsi della malattia che lo allontanerà dall’affetto dei suoi cari il 21.09.2024.