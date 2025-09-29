Promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. È questo l’obiettivo di due progetti realizzati dall’Inail Puglia e dal Dipartimento regionale Promozione della salute e del benessere animale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Si tratta de “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione” rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado che si sviluppa attraverso l’utilizzo del videogame, sviluppato dalla Age of Games, integrato dalla Secur-Pedia, l’enciclopedia della sicurezza; e “Dal palcoscenico alla realtà: @scuola di prevenzione”, progetto dedicato agli Istituti di secondo grado che promuove la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso i linguaggi espressivi del teatro e del cinema. Due iniziative che assumono nuova rilevanza alla luce della Legge 21 del 17 febbraio 2025 che ha introdotto la “sicurezza sul lavoro” tra gli argomenti previsti nei programmi scolastici di Educazione civica.