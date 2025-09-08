La New Country Tennis Academy sempre più polo di alta formazione e di sviluppo dell’attività giovanile. In questi primi giorni di settembre si intrecciano numerosi eventi di grande prestigio. Sino al 10 settembre, 18 coach e dirigenti australiani del tennis saranno ospiti della struttura per studiare il sistema Italia, oggi superpotenza di questo sport. Negli stessi giorni, è in programma il corso straordinario per maestri nazionali per giocatori Atp top 500 del mondo: tra i partecipanti, Salvatore Caruso (best ranking Atp 76) e Federico Gaio.

Sul piano dell’attività agonistica, dall’8 al 14 settembre si disputerà il torneo internazionale Under 12 Tennis Europe, tra i più importanti in assoluto tra quelli riservati alle giovani promesse.