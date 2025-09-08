Da oggi è in funzione il nuovo terminal bus di Bari Centrale, destinato alle corse extraurbane. Alla cerimonia di inaugurazione, questa mattina, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento, l’assessore comunale alla Mobilità Domenico Scaramuzzi, l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi e l’amministratore delegato di FS Park Andrea Destro e il consigliere metropolitano delegato allo sviluppo delle Reti e delle Connessioni Territoriali Michelangelo Cavone.

«Oggi è una giornata importante – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – perché questa è una realizzazione che cittadini e passeggeri attendevano da molto tempo. Con l’apertura del terminal bus, diamo il via a un servizio moderno che mette fine una volta per tutte all’immagine indegna delle file di autobus che per troppi anni hanno intasato e inquinato via Capruzzi. In questo modo superiamo un servizio inadeguato in termini di sicurezza per i passeggeri e di traffico indotto su uno degli assi stradali più percorsi della nostra città. Per questo risultato desidero ringraziare la Regione Puglia, il presidente Emiliano e l’assessora ai Trasporti Debora Ciliento, senza il cui impegno non saremmo riusciti a percorrere l’ultimo miglio che ci ha portati a questa giornata, risolvendo ogni criticità. Ovviamente monitoreremo con attenzione l’impatto del nuovo terminal sul traffico cittadino perché, come tutte per le grandi opere in fase di start up, c’è la necessità di valutare concretamente come si svilupperà l’intera organizzazione, trovandosi all’interno di un nodo cruciale della viabilità. Si tratta di un’opera che non solo restituisce un’immagine più europea alla nostra città ma che, soprattutto, garantisce il diritto a una mobilità pubblica, efficiente e sicura».

In grado di gestire oltre 147mila transiti all’anno, il terminal rappresenta un importante passo verso la modernizzazione e l’efficienza dei servizi pubblici di mobilità, migliorando l’accessibilità e la qualità del viaggio e garantendo maggiore sicurezza per i cittadini e i visitatori.

Il parcheggio attivo H24 e gestito da FS Park (società controllata di FS Sistemi Urbani) si sviluppa su una superficie di oltre 9.000 metri quadri, con una capacità di 19 stalli destinati alla sosta dei bus: dieci stalli per il carico e lo scarico dei passeggeri, uno dedicato esclusivamente allo scarico passeggeri (Drop off) e otto per la sosta prolungata dei mezzi. All’interno della struttura sono presenti una biglietteria, una sala d’attesa, punti informativi, vending machine e servizi igienici aperti al pubblico. Presente anche uno spazio riservato ai conducenti di autobus.

Il nuovo terminal bus è dotato di un sistema automatico di accesso mediante lettura targa e lettore keycard e di un sistema informativo a messaggio variabile per gli aggiornamenti in tempo reale su arrivi e partenze.

Il terminal ospita diversi vettori privati di compagnie nazionali e internazionali.

Grazie al contributo della Regione Puglia anche le aziende del TPL che effettuano servizi extraurbani (Ferrovie del Sud Est, COTRAP e FAL) possono utilizzare il nuovo parcheggio.

L’investimento complessivo dei lavori, eseguiti da Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane), ammonta a quasi 7 milioni di euro, cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.