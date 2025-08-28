Risse che negli ultimi tre giorni hanno segnato le giornate a Bari, spaccio di droga nelle centralissime piazze Umberto e Moro, parcheggiatori abusivi che spadroneggiano al Molo San Nicola. Sono questi alcuni dei temi urgenti trattati, in Prefettura, nel corso del Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica, richiesto con urgenza dal sindaco di Bari Vito Leccese, dopo gli ennesimi episodi di violenza verificatisi in piazza Cesare Battisti e in via Brigata Bari, a sole 24 ore dalla maxi rissa che ha coinvolto oltre 50 persone in piazza Moro, la sera del 25 agosto.

Il servizio.