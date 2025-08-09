Sono servite le segnalazioni delle scorse settimane arrivate dal consigliere del I municipio di Bari Giuseppe Albore che ha denunciato la scarsa igiene, la mancanza di sicurezza e altri problemi nel Parco Maria Maugeri, zona verde del capoluogo pugliese, nel quartiere Libertà, nell’area dell’ex gasometro, inaugurata solo qualche anno fa. In queste ore, infatti, sono iniziati i lavori per sistemare le fontanine non funzionanti e completamente bloccate da sporcizia che, di fatto, ne impediva l’utilizzo. Sono stati installati anche i bagni chimici, che, in una zona ampia come quella del parco, diventano essenziali per gli utenti, in attesa dei bagni in muratura originariamente previsti. Si dice soddisfatto, almeno per il momento, Giuseppe Albore per questi primi passi in avanti per rendere lo spazio verde intitolato all’ex assessore comunale all’Ambiente, Maria Maugeri, scomparsa nel 2016, davvero fruibile per tutti.