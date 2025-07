Polizia di Stato, carabinieri, guardia di Finanza, polizia locale e vigili del Fuoco sono stati impegnati, dalle 7 della mattina del 9 luglio fino alla mezzanotte, nelle operazioni di sgombero e messa in sicurezza di tre immobili, in via Tancredi, nel cuore di Bari Vecchia, già confiscati, ma ancora occupati, dal Tribunale nel 2011 a soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata. L’operazione, che non è e non sarà l’unica, si inserisce nell’ambito delle attività di recupero e riutilizzo dei beni sottratti alla mafia, con l’obiettivo di restituire legalità e spazi alla cittadinanza.