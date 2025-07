Duplice assalto al bancomat, la notte scorsa, nell’hinterland di Bari. Gli episodi sono avvenuti a Modugno e a Valenzano. In entrambi i casi ad essere presi di mira dai malviventi, che hanno utilizzato la tecnica della “marmotta”, sono stati gli sportelli automatici delle filiali del Monte dei Paschi di Siena.

A Modugno l’esplosione è avvenuta intorno alle 3.00, in via Paradiso. I residenti della zona sono stati svegliati dal boato che ha causato ingenti danni allo sportello e alla facciata esterna dell’istituto di credito. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portar via il bottino, né quanto denaro ci fosse in quel momento nell’Atm.

Circa mezz’ora dopo, a Valenzano, nuova esplosione in via Bari, dove si trova la filiale del Monte dei Paschi di Siena finita nel mirino dei ladri già nel dicembre scorso. Anche in questa circostanza il boato è stato molto forte ed ha svegliato i residenti, ma secondo quanto avrebbe riferito il direttore della filiale ai Carabinieri della compagnia di Triggiano, i ladri saranno andati via a mani vuote. L’esplosione ha danneggiato tre auto, mandando in frantumi i finestrini di una di queste, parcheggiata proprio di fronte. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli inquirenti per cercare di risalire ai responsabili.