La scuola è finita, le olimpiadi di matematica anche, ma Samuel Stripoli, il talentuoso ragazzo con la passione per i numeri, non si ferma e continua a collezionare successi. Questa volta ha conquistato, insieme alla sua squadra, la medaglia d’argento al campionato italiano a squadre under 18 di scacchi, partecipando alla fase regionale pugliese organizzata dal Circolo Scacchistico Nojano. Samuel, che fa parte dell’accademia di Scacchi di Bari, unica nel capoluogo, gioca a scacchi da oltre due anni e ha il punteggio di una seconda categoria nazionale. E Samuel non ha intenzione di fermarsi in questa caldissima estate.

