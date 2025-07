Alcuni scricchiolii provenienti da un edificio nel quartiere Carrassi di Bari segnalati da alcuni residenti hanno fatto scattare l’allarme, nel pomeriggio del 1 luglio, quando un palazzo di 5 piani e composto da 14 appartamenti, in via Giulio Petroni, ad angolo con via Mondello, è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno disposto l’allontanamento immediato, in via precauzionale, di 14 famiglie. La palazzina si trova non troppo lontano da da quella crollata lo scorso 5 marzo tra via De Amicis e via Pinto. Da un primo sopralluogo è emersa la presenza di un pilastro ammalorato in un locale al piano terra. Il pilatro era già stato puntellato, ma uno di questi puntelli si è incurvato. La proprietaria del locale al piano terra ha lanciato l’allarme dopo aver avvertito alcuni scricchiolii. Nel frattempo sono iniziati i rilievi da parte dei tecnici del Comune di Bari per capire se ci siano cedimenti strutturali o infiltrazioni che possano aver compromesso la sicurezza dell’edificio, che al momento resta sotto sequestro tecnico e il cui accesso è interdetto.