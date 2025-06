Si è tenuta nel pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la cerimonia di consegna di un riconoscimento dell’amministrazione comunale alla squadra di basket Under 13 della società sportiva Angiulli Bari, che qualche giorno fa ha vinto lo Scudetto di categoria aggiudicandosi le Junior WNBA Finals. Si tratta di un traguardo storico raggiunto dalla società barese al termine di un campionato esaltante, che ha consentito alla società di conquistare il primo scudetto giovanile.

Per l’occasione il sindaco Vito Leccese ha voluto consegnare due targhe, una alle ragazze e l’altra alla società sportiva.

Alla cerimonia, assieme alle giovani giocatrici e giocatori dell’Angiulli Bari, sono intervenuti il presidente Gaetano Ingravallo, gli allenatori Lele Zotti e Nadja Pavolovic, i consiglieri delegati del sindaco alle relazioni con le realtà locali, compresi enti e associazioni, che promuovono e sostengono le politiche giovanili territoriali, Giovanna Salemmi, e alle relazioni con gli enti, associazioni, istituti aventi finalità sportive e ricreative presenti sul territorio comunale, Lorenzo Leonetti, i dirigenti e i tecnici della società barese.

“Ho voluto accogliervi qui, nella casa di tutti i cittadini, per congratularmi con voi per lo strepitoso risultato ottenuto quest’anno – ha dichiarato Vito Leccese -. Un traguardo che è frutto del vostro percorso di crescita: per crescere bene, è necessario conoscere i propri punti di forza e i propri limiti e coltivare delle relazioni sane, fondamentali per sviluppare il rispetto nei confronti dell’altro. Solo così si possono sostenere percorsi ambiziosi che possono portare a obiettivi altrettanto ambiziosi. Per questo sono estremamente orgoglioso di conoscervi e di dirvi quanto sia orgogliosa di voi anche la vostra città, che negli ultimi anni è cresciuta tanto anche grazie al vostro impegno sportivo che con grande amore e sacrifici portate avanti. Siete voi a portare in alto il nome della città di Bari, siete le migliori ambasciatrici dei valori dello sport e dell’importanza del lavoro di squadra”.

Di seguito, i testi delle due targhe:

Alla Società sportiva Angiulli Bari,

con profonda gratitudine per la professionalità e la passione con cui da decenni forma generazioni di atleti, contribuendo a portare in alto il nome della nostra città.

Un esempio di radicamento e di cura, un punto di riferimento per la promozione dei valori dello sport sul territorio.

Con stima e riconoscenza,

Il sindaco di Bari

Alla squadra Under 13 femminile dell’Angiulli Bari,

che si è aggiudicata il titolo Junior WNBA Finals 2025, per aver scritto una pagina storica dello sport pugliese, conquistando il primo scudetto nella pallacanestro giovanile della nostra terra.

Con talento, cuore e determinazione, avete portato in alto il nome di Bari e della Puglia.

Con orgoglio e ammirazione,

Il sindaco di Bari